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خفض راتب رئيس شل 42%.. بعد أول تراجع توزيعات الأرباح في تاريخها

فان بيردن
الرئيس التنفيذي لشركة شل - فان بيردن
النفط

خفض راتب رئيس شل 42%.. بعد أول تراجع توزيعات الأرباح في تاريخها

تراجع السهم لأدنى مستوياته منذ التسعينات

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دبي - العربية.نت

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تراجعت حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل بن فان بيردن بنسبة 42% إلى 7 ملايين دولار في 2020، وهو العام الذي دفع فيه جائحة فيروس كورونا بشركة الطاقة إلى خفض تاريخي في توزيعات الأرباح بعد انهيار الأرباح.

يقود فان بيردن، الذي أشرف في البداية على النمو في إنتاج النفط والغاز في شل بعد توليه منصبه في عام 2014، الشركة الأنجلو هولندية من خلال التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون في محاولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وقادت الضربة غير المسبوقة لقطاع الطاقة العام الماضي بسبب الوباء، الذي دفع أسعار النفط الأميركية القياسية لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية، ما أجبر شركة شل على خفض أرباحها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومع انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز العام الماضي، تراجعت أرباح شل إلى أدنى مستوى لها في عقدين من الزمن بينما سجلت أسهمها أدنى مستوياتها منذ التسعينيات.

كشفت الشركة في تقريرها السنوي، الخميس، أن إجمالي أجر فان بيردن لعام 2020 بلغ 5.8 مليون يورو (6.93 مليون دولار)، مقارنة بنحو 10 ملايين يورو في العام السابق.

لا تعد تلك المرة الأولى التي يتعرض راتب فان بيردن للانخفاض، ففي عام 2019، انخفض أجره أيضاً بنسبة 51%.

على الجانب الآخر، أعلنت شركة النفط العملاقة يوم الخميس أن أندرو ماكنزي الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي إتش بي سيصبح رئيسها التالي خلفا لتشارلز هوليداي، الذي سيتنحى في 18 مايو بعد أن ظل في المنصب لست سنوات.

من المحتمل أيضاً أن يقود ماكنزي عملية البحث في السنوات القادمة خلفاً لـ فان بيردن.

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