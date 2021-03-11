"المعمر" للعربية: فرصة كبيرة في القطاع الصحي ونسعى لشراكة حكومية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن توزيع أسهم المنحة وزيادة رأس المال مرتبط بالأعمال الجيدة للشركة المنفذة في 2019، و2020، بعد أن أصبح لديها أرباح دوارة جيدة فكان القرار بزيادة رأس المال لرفع العائد للمساهمين.

وأضاف أن عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة وكان لديها خطة عُدلت بعد جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبير على العمل والقطاعات كافة وحياة الناس بشكل عام.

وتابع زياد مرتجى: "درسنا في الفترة الماضية إعادة صياغة استراتيجية الشركة، وحرصنا على الخروج من عملها الأساسي لتنفيذ العمل المتكامل للعملاء الكبار، لنكون شريكا استراتيجيا مع حكومة المملكة العربية السعودية في بناء القدرات الرقمية، لا سيما أن المنصات الرقمية مثل البنك الرقمي والعيادات الافتراضية أصبحت حقيقة بعد ما حدث في 2020، وقطاع تقنية المعلومات لديه إمكانيات هائلة يستفيد منها باقي القطاعات.

وأوضح أن الفرصة كبيرة في القطاع الصحي، ولا يوجد تعارض بين العيادات الافتراضية المخصصة للعمل الطبي مع شركة إن تتش الأميركية، ومستشفى الملك خالد في جامعة الملك سعود والشركة الطبية من أفضل مقدمي الخدمة الصحية في السعودية، ونسعى من خلال العيادات الافتراضية تمكين الناس من الوصول لهؤلاء المتخصصين.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

وعن مذكرة تفاهم بناء مراكز بيانات خضراء مع مجموعة أبونيان القابضة، قال زياد مرتجى، إن بناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة النظيفة مع شركة أبونيان المتخصصة في القطاع الصناعي وتوليد الطاقة، خيار استراتيجي للشركة وتصب في استراتيجيتها لتمكين تلك المشاريع في السعودية.

وأشار إلى منظومة العمل عن بُعد أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة العمل حتى لو عادت الأمور لطبيعتها في القريب العاجل.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.