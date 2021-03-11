تراجع أرباح DIFC بنسبة 74% في 2020

سجلت شركة DIFC للاستثمارات، التي يسيطر عليها مركز الأعمال المعفاة من الضرائب في دبي، انخفاضاً بنسبة 74% في الأرباح.

انخفض الدخل الصافي لأرباح العام بأكمله إلى 31 مليون دولار من 118 مليون دولار في العام الماضي، بينما انخفضت الإيرادات بنحو 8% إلى 186 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قدم مركز دبي المالي العالمي العام الماضي تدابير إغاثة لدعم الكيانات العاملة في مركز الأعمال للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وشملت تخفيض رسوم الطلب، والتنازل عن رسوم التسجيل، والإعفاء المؤقت من متطلبات رأس المال.

ويعد مركز دبي المالي العالمي هو موطن للمكاتب الإقليمية للبنوك العالمية بما في ذلك مجموعة سيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.

على الجانب الآخر، نما عدد الشركات الجديدة العاملة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 20% العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 2919، حسبما ذكرت يوم الثلاثاء.