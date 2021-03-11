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رئيس جبل عمر للعربية: خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي

عقارات السعودية

رئيس جبل عمر للعربية: خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي

جبل عمر ستستخدم التمويل لإتمام المرحلة الثالثة من مشروعها والمكون من 4 أبراج تضم أكثر من 2160 غرفة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي، في مقابلة مع "العربية"، إن جبل عمر ستستخدم التمويل لإتمام المرحلة الثالثة من مشروعها والمكون من 4 أبراج تضم أكثر من 2160 غرفة وبمساحات تجارية تقريبا 26,400 متر مربع وعدد 621 موقف سيارات.

ونوه بأن الأثر لهذا القرار هو يأتي ثمرة لخطة تحول إستراتيجي للشركة بدأت في 2020.

ووقعت شركة جبل عمر للتطوير مؤخراً اتفاقية مع وزارة المالية يتم بموجبها، إصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي ما يمنح الشركة تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

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وتبلغ مدة التمويل 15 عاما ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية في الـ8 من مارس 2021.

إلى ذلك، أشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو.

وردا على سؤال، توقع رئيس "جبل عمر" الرجوع تدريجيا لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

يذكر أن شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت في ديسمبر العام الماضي، عن توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية بقيمة 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

واستهدفت جبل عمر للتطوير من الصفقة دعم خططها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة، وفقا للبيان.

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