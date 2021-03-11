بلومبرغ: الإمارات تكمل تجربة لقاح فيروس كورونا الروسي

قالت حكومة أبوظبي، إن تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي في الإمارات العربية المتحدة أكملت مرحلة التلقيح.

وإلى ذلك، سينتقل الاختبار إلى مرحلة جمع البيانات العلمية بعد أن تلقى 1000 متطوع في الإمارات جرعة ثانية، وتشمل الخطوة التالية مراقبة الاستجابة المناعية للمتطوعين على مدار 180 يوماً.

ومن المقرر أن يتم دمج نتائج الإمارات مع النتائج الموجودة في أماكن أخرى. على أن الإعلان عن النتائج المؤقتة في أبريل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما أكدت مجلة لانسيت الطبية فاعلية "سبوتنيك في" Sputnik V في النتائج التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء في فبراير، مما يدل على فعالية بنسبة 91.6%.

أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة تجارب سريرية على اللقاح على أكثر من 1000 متطوع. كما أنها تتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاختبار مجموعة من لقاحات أسترازينيكا، وسبوتنيك في.