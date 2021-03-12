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"نتفليكس"... وداعاً لمشاركة كلمات المرور

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نتفليكس
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"نتفليكس"... وداعاً لمشاركة كلمات المرور

اختبارات للتأكد من فعالية النظام الجديد

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دبي – السيد محمد

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بعد سنوات طويلة من السماح لمشتركيها بمشاركة كلمات المرور من أجل مشاهدة خدمتها للبث الرقمي، تختبر شركة "نتفليكس" إمكانية إعادة النظر في الأمر مع تطلعها لتحقيق المزيد من العوائد من خلال جلب المزيد من المشتركين الفعليين.

ويشر تقرير لشبكة CNBC الأميركية إلى أن الشركة على مدار الأسابيع الماضية تجري اختبارات حول مشاركة كلمات المرور من خلال إجبار عدد من المشتركين على استخدام حسابات منفصلة حتى يتمكنوا من مواصلة مشاهدة العروض المتوافرة على منصة البث الرقمي الشهيرة.

وظهرت رسالة لعدد من المشتركين حول العالم مفادها "إذا لم تكن تقيم مع صاحب هذا الحساب، يتعين عليك إنشاء الحساب الخاص بك".

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وقال متحدث باسم الشركة للشبكة الأميركية " نجرى مئات الاختبارات سنويا للتأكد من الأمر. لدينا السلطة لفعل هذا الأمر".

ولطالما غضت "نتفليكس" الطرف عن هذا الأمر، إلا أن الاختبارات الجديدة تشير إلى إمكانية مراجعة الشركة لتلك السياسة بالمستقبل.

ويشير تقرير بحثي صادر عن Magid إلى أن نحو 33% من مستخدمي نتفلكيس يقومون بمشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع شخص واحد على الأقل في وقت تبلغ فيه سعر باقتها الأساسية نحو 9 دولارات، فيما يبلغ سعر الباقة التي تسمح بالمشاهدة على أكثر من جهاز نحو 14 دولارا.

وتخطى عدد مشتركي نتفليكس بنهاية العام الماضي حاجز 200 مليون مشترك ولكن أسهم الشركة تتخذ مسارا هابطا مع تخارج المستثمرين من أسهم النمو.

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