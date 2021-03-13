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بهذا الموعد.. الأميركيون يتلقون أولى شيكات إعانة كوفيد -19

A member of the New York Police Department (NYPD) receives a dose of the Moderna Covid-19 vaccine at Queens Police Academy in the Queens borough of New York, U.S., January 11, 2021. Jeenah Moon/Pool via REUTERS
توزيع اللقاحات في أميركا
فيروس كورونا

بهذا الموعد.. الأميركيون يتلقون أولى شيكات إعانة كوفيد -19

المبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالي 400 مليار دولار

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واشنطن - (أ ف ب)

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أعلنت الإدارة الأميركية، أن الأميركيين سيتلقون اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع أولى الشيكات البالغة قيمتها 1400 دولار للفرد في إطار حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي وقّعها الرئيس جو بايدن الخميس.

وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب في بيانين إن أولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل و"سيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع، والبعض الآخر في الأسبوع المقبل".

ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين، لكن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالي 400 مليار دولار.

وسيتلقى ملايين الأميركيين الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 الف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين، شيكا بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ.

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ووقع بايدن الخميس خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار.

ورغم معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أن كلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها، تبنى الديموقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأربعاء الخطة وقيمتها 1.9 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وأشاد جو بايدن "بالانتصار التاريخي للأميركيين" مبديا استعداده للدفاع عن هذه الخطة التي وقّعها في المكتب البيضوي.

ومن المقرر أن يسافر إلى ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، أول محطة ضمن جولته المرتقبة في أنحاء البلاد.

وبحسب البيت الأبيض يُفترض أن تؤدي خطة التحفيز إلى إيجاد 7 ملايين وظيفة جديدة هذا العام، وجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة.

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