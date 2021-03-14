توقعات جريئة.. أسعار النفط الخام في طريقها إلى 100 دولار

قال محللون إن أسعار النفط الخام في طريقها لتحقيق ارتفاعات لم نشهدها منذ عام 2014.

ومع اقتراب قطاع الطاقة من تحقيق أفضل ربع له على الإطلاق مع تحقيق مكاسب منذ عام حتى تاريخه بنحو 40%، قال رئيس التحليل الفني في شركة بايبر ساندلر، كريغ جونسون "هناك بوضوح علامات لبعض الارتفاعات لأسعار النفط الإضافية".

وقال جونسون، "يمكنني في الواقع رؤية رقم يمكن أن يكون أعلى من 100 دولار للبرميل، خلال 6 إلى 12 شهر من الآن"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح أن صندوق المؤشرات الخاص بقطاع الطاقة SPDR يظهر أيضاً علامات على الصعود بعد عام 2020 الصعب.

واستشهد برسم بياني لوثائق الصندوق المتداول في البورصة المكون من 23 سهماً، مشيراً إلى تكوين شكل فني يدلل على الصعود يتمثل في قاع مزدوج وقمتين.

وقال: "إننا نشهد انعكاساً لعدة سنوات فيما يتعلق بأداء صندوق الطاقة SPDR مقارنةً بمؤشر S&P 500 ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات الإيجابية للغاية تحدث هنا". "هذه موضوعات واتجاهات طويلة المدى بدأت تتكشف".

ومع احتمال أن تحافظ أوبك على استقرار الإنتاج حتى الصيف على الأقل، توقعت نانسي تينغلر من شركة لافير تيغلر انفستمنت المزيد من الارتفاع لأسعار النفط.

وترى أنه مع عدم زيادة المعروض حتى أكتوبر، فإنه يعني أن سعر النفط يمكن أن يرتفع بسهولة من مستوياته الحالية.

وقالت تينغلر، إن توقعاتنا في مكان ما حول 80 دولاراً للبرميل في الصيف.

من جانبها، اختارت جيه بي مورغان، شركتي شيفرون وإكسون موبيل بين أفضل اختياراتها من بين "شركات النفط الكبرى" يوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة كفاءة التكلفة، وقالت إن الرافعة المالية للميزانية العمومية يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام.