"الطرق والمواصلات": استثمرنا 140 مليار درهم بالبنية التحتية في دبي

قال رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، في مقابلة مع "العربية"، إن خطة دبي الحضارية 2040 هي عبارة عن مخطط استراتيجي، وخارطة طريق ترسم الطريق للمستقبل لتخطيط المدينة ومساحة الأراضي، وكذلك يعزز التنافسية العالمية خصوصا في ظل الركود الاقتصاد العالمي.

وتابع: "إلى جانب وجود مواءمة اقتصادية واستراتيجية واستغلال أمثل للبنية التحتية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي".

وفي حين شدد على أن البنية التحتية لدبي تستوعب أي توسع للنشاط الاقتصادي المستقبلي، كشف أن حكومة دبي قد استثمرت منذ العام 2005 وحتى الآن نحو 140 مليار درهم في البنية التحتية.

وردا على سؤال، قال إن هذه خطة دبي الحضارية تمتد على 20 سنة وتحتوي على 120 مبادرة ومشروعا باستثمارات مليارية، إلى جانب استقطاب شركات عالمية ورؤوس الأموال.

20% فقط مستغلة من شواطئ دبي

وعن توقعات الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 بزيادة سكانية بنسبة 76%، قال الطاير إن عدد السكان حاليا هو 3.3 مليون شخص، غير أن عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى الإمارة يوميا من الإمارات الأخرى ودول الخليج نحو 1.5 مليون شخص تقريبا، أي بإجمالي عدد سكان يفوق 5 ملايين شخص في اليوم تقريبا.

ولفت إلى أن التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي مؤخرا حول الإقامات وسياسات التجنيس وجذب أصحاب العقول والمواهب، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات.. كل هذه العوامل سترفع عدد السكان في إمارة دبي.

وأكد أن المساحات المستغلة من شواطئ دبي هي 20% فقط، مشددا على أنه وفق الخطة ستزيد أطوال شواطئ المستغلة إلى 105 كيلومترات.

معالم الخطة الحضارية للإمارة

واعتمدت دبي مخططها الحضري الجديد حتى العام 2040 الهادف لأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصفا، وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عاما المقبلة.

وبحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بتغريدة في تويتر مساء السبت، أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.

وقال إن المخطط الحضري، يهدف إلى توفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

تتوقع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 زيادة سكانية بنسبة 76% إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يعيش 55% من السكان على بُعد 800 متر (0.5 ميل) من وسائل النقل العام، وفقا لتغريدة أخرى لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.