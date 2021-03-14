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كيف يُقيّم المحللون عرض "الدار" للاستحواذ على "سوديك" المصرية؟

البورصة المصرية

كيف يُقيّم المحللون عرض "الدار" للاستحواذ على "سوديك" المصرية؟

سعر شراء السهم التقديري بين 18 و19 جنيهاً للسهم الواحد

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دبي - العربية.نت

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قالت مدير التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن سعر عرض الدار العقارية للاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، سيكون محل نقاش في الفترة المُقبلة، لأنه قليل جداً عن التقييم الحقيقي والعادل للشركة.

تلقت شركة "سوديك" المصرية، خطاباً من شركة "الدار العقارية" الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر لـ"سوديك".

وذكرت "سوديك" أن الخطاب حدد سعر شراء السهم التقديري بين 18 و19 جنيها للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقاً للقوانين واللوائح السارية. فيما كان آخر سعر إغلاق لسهم "سوديك" عند 16.26 جنيه يوم الخميس، ما يجعل عرض الشراء عن حده الأقصى أعلى بنحو 16.8% عن الإغلاق السابق للسهم.

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وأضافت منى مصطفى، أنه يتوقع دراسة شركة "سوديك" للسعر المُقدم، وتقييم السهم بالقيمة العادلة خلال الفترة المُقبلة.

وأوضحت أن شركة "سوديك" من أهم المطورين العقاريين في مصر، ولديها مشاريع ناجحة، وتعمل في الشريحة الفندقية، وشركة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وعن ارتفاع سعر السهم في تعاملات اليوم بالبورصة المصرية، قالت مدير التداول في شركة عربية أون لاين، إن السوق المصري يأخذ تلك الأخبار بالإيجاب بشكل سريع في البداية، وفي الفترة المُقبلة سيبدأ المستثمر في استيعاب الفروقات في العرض، وهي ليست كبيرة، لأن المستثمر المصري لا يحبذ التخارج دون تحقيق ربح كبير يصل إلى 100%.

بشأن كثرة الاستحواذات في السوق المصري، ذكرت منى مصطفى، أن المنتجات بالسوق المصري بدأت تكون رخيصة جداً رغم النمو العالي المتوقع والأداء الجيد لها في المستقبل، والسعر القليل جداً في الوقت الحالي، هو فرصة لدخول استثمارات أجنبية.

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