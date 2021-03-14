رئيس "ساب" يتحدث للعربية عن مستقبل البنك بعد اكتمال الاندماج

أكد الرئيس التنفيذي لبنك ساب ديفيد ديو، في مقابلة مع "العربية"، أن بنك "ساب" سيكون في موقع جيد بعد الاندماج مع البنك الأول.

وقال:" كثفنا جهودنا لدمج البنكين وقمنا ببناء أساس قوي جدا. ونحن الآن في طريقنا لتقديم الفوائد التي ستنتج عن جهودنا لعملائنا".

وردا على سؤال حول السبب الكامن وراء قرار الاندماج، أرجع ذلك إلى سببين.

السبب الأول، لتقديم منتجات وخدمات تم تحسينها لقاعدة عملائنا التي تم توسيعها، وثانيا لتوفير فوائد للعملاء تشمل الكفاءة وحجم بنك أكبر.

وعن الفوائد التي ستقدم للعملاء، قسم ديو العملاء إلى قاعدتين: الأولى هي قاعدة عملاء الشركات وهي القاعدة التي ستحصل على ميزانيات عمومية أكبر والقدرة على تغطية اكتتابات أكبر وقدرة لتغطية مشاريع أكبر حجما والمشاريع الضخمة القائمة في المملكة.

اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول

شهد اليوم اكتمال الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

وفي هذه المناسبة علقت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان، قائلة: "يمثل اليوم اكتمال اندماجنا، وبصفتنا الآن بنكاً أكثر شمولاَ وتكاملاَ، فإننا في وضع أفضل لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها".

ومنذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

وعلى الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، فقد تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و500000 من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة ساب وافق بالإجماع على تعيين السيد توني كريبس عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من 23 مايو 2021، خلفاً للسيد ديفيد ديو، الذي قرر التقاعد بعد أن أمضى 11 عاماً في قيادة ساب.