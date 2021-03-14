سعر بيتكوين يحقق مستوى قياسيا جديدا ويتجاوز 61 ألف دولار

بعد فترة من الانخفاضات منذ منتصف فبراير، وجدت بيتكوين طريقها للصعود مرة أخرى وارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقفزت العملة المشفرة مساء يوم السبت إلى مستوى 61،556.59 دولاراً، الأعلى على الإطلاق وفقاً لـ CoinDesk 20. فيما عادت للتراجع مرة أخرى حتى كتابة هذه السطور دون مستوى 61 ألف دولار إلا أنها ما زالت مرتفعة بنحو 6% خلال آخر 24 ساعة، كما سجلت صعوداً بنحو 22.3% خلال الأسبوع الأخير وحده.

من جانبه قال المؤسس المشارك والشريك الإدارة لشركة كينتيك، "يستمر الاستثمار المؤسسي في بناء الزخم مع دخول شركة الإنترنت الصينية Meitu وهي الأحدث في تنفيذ استراتيجية الاستثمار في بيتكوين"، وفقاً لما ذكره موقع "coindesk"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، "علاوة على ذلك، توضح إفصاحات شركة بيبل Beeple أن استثمارها البالغ 69 مليون دولار في العملة المشفرة دليل على القوة الحقيقية للعملات المشفرة، مما يضيف الفضول والوقود إلى نيران المضاربات الفردية"، فيما توقع أن تشهد العملة بعض التقلبات إلا أنها قد تصل في النهاية إلى مستوى 100 ألف دولار بحلول الربع الثالث.

شهدت بيتكوين تراجعا كبيرا منذ قمتها السابقة عند 58330 دولار والتي تم تسجيلها في 21 فبراير، حيث انخفضت العملة المشفرة إلى مستوى 43 ألف دولار وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق التقليدية بشأن توقعات التحفيز وتأثيرها الإيجابي على عائدات السندات الأميركية.

وإلى ذلك، تراجعت كل من الأسهم والعملات المشفرة، قبل أن ترتفع مرة أخرى في الأيام الثمانية الماضية.

وتأتي الارتفاعات الجديدة بعد يومين من توقيع الرئيس جو بايدن على برنامج تحفيز ضخم بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانوناً يرسل شيكات بقيمة 1400 دولار لمواطني الولايات المتحدة.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 12 شهراً في أعقاب التحفيز الجديد من بايدن. لكن هذه المرة، تُظهر عملة بيتكوين مرونة - على عكس الأسبوع الماضي من فبراير عندما انخفضت الأسعار بنسبة 20% وسط ارتفاع العائدات.

بدوره قال المؤسس المشارك لشركة غلاسنود، رافائيل شورتز، عبر تغريده، إن الارتفاع السريع في بيتكوين تسبب في تصفية أكثر من 100 مليون دولار في مراكز قصيرة - أو ما يعرف بالبيع على المكشوف- في غضون دقائق.

أدى الانتقال إلى 61000 دولار إلى رفع القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 1.14 تريليون دولار - وهو ليس أقل بكثير من قيمة شركة ألفابيت البالغة 1.385 تريليون دولار.