هذه السوق ربحت أكثر من 405 مليارات دولار في 14 يوماً

تمكنت العملات الرقمية المشفرة من تحقيق مكاسب قياسية خلال الجلسات الـ 14 في شهر مارس الحالي. حيث ربحت أكثر من 405 مليارات دولار خلال أسبوعين، وذلك بعدم المكاسب الصاروخية التي حققتها عملة "بيتكوين".

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 28.6% رابحة نحو 405.7 مليار دولار خلال جلسات الشهر الحالي، وذلك بعدما صعدت من مستوى 1416.6 مليار دولار في تعاملات أول الشهر، إلى نحو 1822.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

وخلال الـ 14 جلسة، صعدت عملة "بيتكوين" لتسجل أعلى مستوى لها الإطلاق بعدما ارتفعت بنسبة 31.4% إلى مستوى 60859 دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد، وذلك ارتفاعاً من مستوى 46298 دولار في تعاملات أول مارس الحالي.

كما قفزت القيمة السوقية المجمعة لعملة "بيتكوين" بنسبة 31.2% رابحة نحو 269.77 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من 864.03 مليار دولار في أول مارس الحالي إلى نحو 1133.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي ارتفعت خلال جلسات الشهر الحالي بنسبة 31.5% رابحة نحو 455 دولار وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1446 دولار في تعاملات أول مارس إلى نحو 1901 دولار في تعاملات صباح اليوم.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 31.7% رابحة نحو 52.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 165.9 مليار دولار إلى نحو 218.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

بالمركز الثالث جاءت عملة "بينانس كوين" التي تعد ثالث أكبر عملة رقمية، حيث سجلت مكاسب خلال الـ 14 جلسة الأخيرة بلغت نسبتها 21% رابحة نحو 47 دولار، وذلك بعدما ارتفع سعرها من 224 دولار في أول مارس الحالي إلى نحو 271 دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 20.5% رابحة نحو 7.1 مليار دولار بعدما ارتفعت من 34.7 مليار دولار إلى نحو 41.8 مليار دولار.

وجاءت عملة "تيزر" بالمركز الرابع ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.8% رابحة نحو 3.1 مليار دولار بعدما ارتفعت من 35.1 مليار دولار إلى نحو 38.2 مليار دولار.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الخامس، لكنها سجلت خسائر خلال جلسات الشهر الحالي بنسبة 15%، لتستقر في تعاملات صباح اليوم الأحد عند مستوى 1.08 دولار.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.4% مسجلة خسائر بنحو 8.35 مليار دولار وذلك بعدما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 43.05 مليار دولار إلى نحو 34.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.