"بي إم دبليو" تكشف عن أول سيارة قابلة لإعادة التدوير بالكامل

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن شركة بي إم دبليو BMW AG ستكشف هذا الأسبوع عن خطط لجميع المركبات الجديدة التي سيتم تصنيعها من أجزاء قابلة لإعادة الاستخدام اعتباراً من عام 2025.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مجهولين على دراية بالخطط، أن الرئيس التنفيذي أوليفر زيبسي سيعلن عن التحول يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتمثل الاستراتيجية في استخدام أكبر عدد ممكن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير في تصميم السيارة، حيث يضع الرئيس التنفيذي لشركة BMW هدفاً لبناء السيارة "الأكثر خضرة" في العالم.

على الجانب الآخر، تسعى بي إم دبليو للإعلان في نفس الحدث عن خطط لعلامتها التجارية Mini لتصبح كهربائية بالكامل اعتباراً من 2030، حيث تكثف شركة صناعة السيارات انتقالها إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات.