أوراكل للعربية: زيادة متوقعة بالاستثمار في "الحوسبة السحابية" بعد خفض تعرفة الكهرباء

قال مدير عام شركة أوراكل Oracle في السعودية، فهد الطريف، إن تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء في نشاطِ الحوسبة السحابية 40%، سيساهم في زيادة الاستثمار في القطاع.

وأضاف للعربية أن شركته، من بين الشركات التي ستفكر في زيادة حجم استثماراتها، بعد هذا القرار الذي يتناغم مع رؤية المملكة 2030 التي تشدد على نشر ثقافة الاستخدام الرقمي.

وأوضح أن أوراكل افتتحت مركز الحوسبة السحابية بالمملكة في فبراير العام الماضي كأول مركز حوسبة سحابية عالي النطاق وهو مركز إقليمي يغطي المنطقة بالكامل.

وأوضح أن تبني تقنيات الحوسبة السحابية من قبل قطاعات عديدة، ساهم في زيادة سعة المركز العام الماضي.

وتابع: "المركز ساهم في تبني التقنيات خاصة خلال جائحة كورونا لأنه كان يساعد على مرونة الأعمال في ظل تعثر الوصول إلى التقنيات التقليدية، في الوقت الذي كانت فيه البيئة السحابية تتاح للعميل في وقت قياسي".

وقبل يومين، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تعرفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعرفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات /ساعة، ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة.

وستستفيد من هذه التعرفة الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023.