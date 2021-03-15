الخطوط البريطانية تضغط على المملكة المتحدة لاستئناف الرحلات

دعت شركة الخطوط الجوية البريطانية حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى وضع خطة ثابتة لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، بما في ذلك الجداول الزمنية والشروط التي يمكن للشركة استخدامها للتخطيط المسبق لموسم الصيف.

وإلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، إن شركة IAG SA تشهد "طلباً كبيراً على السفر ورغبة حقيقية في السماح للشعب البريطاني بالسفر". "لكننا نرى الحاجة إلى العمل السريع والتنسيق العالمي".

ومع انخفاض معدلات الإصابة، قال جونسون في فبراير إن البلاد قد تعيد فتح السفر الدولي اعتباراً من 17 مايو على أقرب تقدير.

زادت هذه التوقعات، وتهدف تعليقات دويل إلى اكتساب المزيد من اليقين من الحكومة في 12 أبريل، عندما يحين موعد تقرير فريق العمل حول الخطة، حيث يريد الرئيس التنفيذي وضوحاً كافياً لبدء إعادة بناء جدول رحلات الخطوط الجوية البريطانية، والذي دمره الوباء لمدة عام تقريباً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال دويل: "لدينا نوافذ تخطيط تمتد لأشهر وليس أسابيع". "نحن نعلم أن الناس يريدون السفر، ونعلم أن البلدان تريد قبول المسافرين، ونعتقد أنه من خلال الاختبار والتطعيم والتكنولوجيا، يمكننا تمكين ذلك بطريقة تعتبر خالية من الاحتكاك وستسمح للصناعة بالعودة مرة أخرى".

موسم الصيف

تعتبر أشهر الصيف حاسمة لشركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا، حيث تزداد الإيرادات عادةً من الأشخاص الذين يذهبون في إجازات سنوية. تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للمسافرين في المنطقة بعد ألمانيا، وتخطط دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا للترحيب بالزوار البريطانيين. في غضون ذلك، يتسابق مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوضع سياسة موحدة.

ودعا دويل، فرقة العمل للسماح باستخدام جوازات السفر الصحية الرقمية للتحقق من التطعيم أو نتائج الاختبارات السلبية. وقال دويل إنها دخلت في شراكة مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك VeriFly و Travel Pass من اتحاد النقل الجوي الدولي، وتخطط لحل خاص بها في الأيام المقبلة.