.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا قد ترفع الفائدة بقوة هذا العام مع تفاقم مخاطر التضخم

المركزي الروسي
المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

روسيا قد ترفع الفائدة بقوة هذا العام مع تفاقم مخاطر التضخم

التضخم تجاوز 5.7% في فبراير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يفكر بنك روسيا في التحرك بشكل أسرع إلى تشديد السياسة النقدية وقد يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات.

ووفقاً للمصادر، فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، يعني أن البنك المركزي قد يرفع المعدل في عدة خطوات إلى 5.5% أو ربما حتى 6% - على الرغم من أن هذا يُنظر إليه حالياً على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25%.

مثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. فيما لا يتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاعات بلومبرغ، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

ضريبة على الثروة.. هل تؤيد إدارة بايدن وزيرة الخزانة؟ أسواق المال اقتصاد أميركا ضريبة على الثروة.. هل تؤيد إدارة بايدن وزيرة الخزانة؟

من جانبهم يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أن يحافظ بنك روسيا على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوم الجمعة، لكن المحافظ إلفيرا نابيولينا الأسبوع الماضي أشار إلى احتمال زيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة، خاصةً وأن الأسواق الناشئة من تركيا إلى البرازيل تواجه أيضاً أسعار فائدة أعلى هذا العام مع ارتفاع التضخم.

صعد التضخم التوقعات في فبراير، حيث ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7%، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 4%. كان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد