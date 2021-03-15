.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إحداهما مدعومة من "بلاك روك".. شركتا تعدين روسيتان تخططان للاكتتاب

ذهب سيبريا
ذهب سيبريا
الذهب

إحداهما مدعومة من "بلاك روك".. شركتا تعدين روسيتان تخططان للاكتتاب

نورد غولد تخطط للطرح في لندن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط شركة التعدين عن الذهب الروسية، جي في غولد، والتي تدعمها شركة بلاك روك، لطرح عام أولي في موسكو قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

وقالت جي في غولد في بيان يوم الاثنين، إن مجموعة من المساهمين من بينهم بلاك روك تعتزم بيع أسهم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت مصادر مطلعة على الطرح، أنهم يسعون للحصول على تقييم للشركة يصل إلى 1.8 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سياحة وسفر أبوظبي "ويز إير أبوظبي" تسير رحلات جديدة إلى وجهتين في كازاخستان

ويعمل كل من غولدمان ساكس، ويو بي إس، وSberbank of Russia PJSC، وVTB Capital وRaiffeisen Bank International AG وسوفا كابيتال على إدارة الاكتتاب العام.

فيما تمتلك شركة بلاك روك حصة تبلغ حوالي 18% اشترتها في صفقة عام 2007 تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

تم إحياء الصفقة لواحد من أكبر 10 شركات تعدين ذهب في روسيا بعد أن ارتفع إنتاج السبائك إلى مستوى قياسي في أغسطس والتي تنقب عن الذهب في سيبريا، حيث تم تعليق خطط الإدراج قبل ثلاث سنوات وسط تراجع في أسعار السلع الأساسية وفرض عقوبات دولية على شركات روسية أخرى.

على الجانب الآخر، تخطط شركة تعدين روسية أخرى، نورد غولد إس إي، لبيع حصة في لندن في وقت لاحق من هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد