إحداهما مدعومة من "بلاك روك".. شركتا تعدين روسيتان تخططان للاكتتاب

تخطط شركة التعدين عن الذهب الروسية، جي في غولد، والتي تدعمها شركة بلاك روك، لطرح عام أولي في موسكو قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

وقالت جي في غولد في بيان يوم الاثنين، إن مجموعة من المساهمين من بينهم بلاك روك تعتزم بيع أسهم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت مصادر مطلعة على الطرح، أنهم يسعون للحصول على تقييم للشركة يصل إلى 1.8 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعمل كل من غولدمان ساكس، ويو بي إس، وSberbank of Russia PJSC، وVTB Capital وRaiffeisen Bank International AG وسوفا كابيتال على إدارة الاكتتاب العام.

فيما تمتلك شركة بلاك روك حصة تبلغ حوالي 18% اشترتها في صفقة عام 2007 تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

تم إحياء الصفقة لواحد من أكبر 10 شركات تعدين ذهب في روسيا بعد أن ارتفع إنتاج السبائك إلى مستوى قياسي في أغسطس والتي تنقب عن الذهب في سيبريا، حيث تم تعليق خطط الإدراج قبل ثلاث سنوات وسط تراجع في أسعار السلع الأساسية وفرض عقوبات دولية على شركات روسية أخرى.

على الجانب الآخر، تخطط شركة تعدين روسية أخرى، نورد غولد إس إي، لبيع حصة في لندن في وقت لاحق من هذا العام.