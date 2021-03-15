هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟

بعد تسجيلها مستوى تجاوز 61 ألف دولار في تعاملات أمس، هوت عملة "بيتكوين" بشكل عنيف في تعاملات اليوم الاثنين، لتخسر ما يقرب من 5 آلاف دولار خلال ساعات.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 6.7% خاسرة نحو 122.5 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعدما هوت من مستوى 1822.3 مليار دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 1699.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، هوت عملة "بيتكوين" من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تراجعت بنسبة 6.7% خاسرة نحو 4641 دولار بعدما تراجع سعرها من 61556 دولار في تعاملات أمس إلى مستوى 55915 دولار في تعاملات اليوم.

كما هوت القيمة السوقية المجمعة لعملة "بيتكوين" بنسبة 7.5% فاقدة نحو 85.9 مليار دولار وذلك بعدما نزلت قيمتها المجمعة من 1133.8 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1047.91133.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي هوت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.1% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1779 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 203.8 مليار دولار.

بالمركز الثالث جاءت عملة "بينانس كوين" التي تعد ثالث أكبر عملة رقمية، حيث سجلت خسائر خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نسبتها 5% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم الإثنين عند مستوى 256 دولار. فيما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 39.4 مليار دولار.

وجاءت عملة "تيزر" بالمركز الرابع ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1 دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.12%. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 38.5 مليار دولار.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الخامس، لكنها سجلت خسائر خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.6%، لتستقر في تعاملات اليوم الإثنين عند مستوى 1.03 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 32.6 مليار دولار.