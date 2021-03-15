فولكس فاغن و"بي بي" تستثمران في هذا المشروع!

تخطط شركة فولكس فاغن إيه جي وشركة "بي بي" وشركة آرال الألمانية لمحطات الوقود للاستثمار في شبكة لشحن السيارات الكهربائية في أوروبا، حسبما أفاد مدير مجلة ماغازين الألمانية.

وقالت المجلة نقلاً عن أشخاص لم تحدد هويتهم إن التفاصيل من المرجح أن تعلن يوم الاثنين في حدث Power Day في نادي فولفسبورغ.

وتشمل الخطط أكثر من 1000 محطة شحن في المدن وبالقرب من الطرق السريعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أدى التوسع البطيء في أوروبا للبنية التحتية لشحن المركبات إلى قيام مشروع مشترك منفصل بين شركة فولكس فاغن وشركات صناعة السيارات الأخرى لتكثيف شبكتها.

ورغم تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة ثلاث مرات العام الماضي، وتخشى الشركات من أن الطوابير الطويلة عند نقاط الشحن قد تؤخر المشترين المحتملين.

وتستثمر BP، وشركات نفط أوروبية أخرى، المزيد للتركيز على أشكال أنظف من الطاقة، حيث تطرح شركة BP نقاط شحن فائقة السرعة في المملكة المتحدة وتخطط للتوسع في ألمانيا.