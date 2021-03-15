أسهم السفر تقفز وسط تزايد التفاؤل بالصيف المقبل

بعد تلقي العديد من الأشخاص في أوروبا وأميركا اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، يزداد المستثمرون تفاؤلاً في تعافي الطلب على السفر بحلول موسم الصيف.

ويبدو أن هذا التفاؤل مبرر إذ بلغ عدد المسافرين في المطارات الأميركيّة يوم الجمعة أكثر من 1.35 مليون مسافر، وهو الرقم الأعلى منذ عام.

أيضاً أكدت اليوم وزارة الخارجية السنغافورية أن المحادثات جارية مع أستراليا لإنشاء ممر جوي يسمح لسكان سنغافورة وأستراليا بالسفر بين البلدين دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وعليه حلقت أسهم الخطوط الجوية السنغافورية بنحو 8.5٪ في وقت سابق اليوم. كما ارتفعت الأسهم الآسيوية المرتبطة بشركات الطيران. وأيضا حققت أسهم الخطوط الجوية الاسترالية كوانتاس مكاسب بـ 3.7٪.

وفي أميركا ارتفعت أسهم JetBlue Airways سابع أكبر شركة طيران في أمريكا الشمالية من حيث عدد الركاب بـ 8% خلال الأسبوع الماضي و نحو 93% خلال 12 شهراً.

ويقترب سعر السهم من مستويات ما قبل كورونا.

في بريطانيا طالبت الخطوط الجوية البريطانية الحكومة بوضع خطة ثابتة لاستئناف الرحلات الجوية الدولية ، والتخطيط المسبق لموسم الصيف.

وشركة International Airlines Group الشركة الأم لعدة شركات طيران مثل british Airways وIberia الإسبانية، ارتفعت أسهمها بـ 4.6% خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر السهم بنحو 33% منذ بداية العام ! وتضاعف منذ وصوله إلى أدنى مستوياته عند 92 دولارا في سبتمبر الماضي.

وأيضاً هناك أداء ملفت للشركات المتعلقة بالسياحة، Booking Holdings الشركة الأم لمنصات حجوزات الفنادق والوجهات مثل Booking.comو Agodaو OpenTable والمدرجة في ناسداك، ارتفعت أسهمها بـ 4.25% خلال الأسبوع الماضي، وارتفع سعر السهم بأكثر من 87% خلال 12 شهراً.

كان أداء سهم Booking Holdings دون المستوى عند مقارنته ببعض المنافسين. فعلى سبيل المثال، شركة Tripadvisor المختصة بمقارنة وجهات السفر من خلال محتوى المسافرين ومراجعاتهم الشخصية، ارتفعت أسهمها بـ 16% خلال الأسبوع الماضي و نحو 300% خلال 12 شهراً !

وأطلقت الشركة مؤخراً برنامج عضوية للمسافرين برنامج Tripadvisor Plus يقدم مزايا وخصومات إضافية مقابل 99 دولارا سنوياً.

وكذلك Expedia التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 16% منذ الإعلان عن نتائجها للربع الرابع من 2020 بالرغم من تسجيلها خسائر أعلى من التوقعات عند 2.64 دولار للسهم.

وارتفعت أسهم Expedia بـ 4.8% خلال الأسبوع الماضي وأكثر من 168% خلال 12 شهراً! الجدير ذكره أن سعر أسهمها اليوم عند 175 دولارا تقريباً، وهو أعلى من سعر السهم حتى قبل انتشار كورونا عند نحو 123 دولاراً.

وأخيراً لابد وأن نعرج على أسهم بيوت العطلات Airbnb، التي تم إدراجها في ديسمبر الماضي، ارتفع سعر سهمها بـ 15% الأسبوع الماضي و43% منذ الإدراج.