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للحاق بركب كوفيد.. "روش" تشتري جين ماكير مقابل 1.8 مليار دولار

روش
روش
لقاح كورونا

للحاق بركب كوفيد.. "روش" تشتري جين ماكير مقابل 1.8 مليار دولار

الصفقة هي الأكبر لشركة روش منذ الاستحواذ على سبارك ثيرابيوتكس في عام 2019

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دبي - العربية.نت

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وافقت شركة روش القابضة Roche Holding AG على شراء شركة "جين ماكير" مقابل 1.8 مليار دولار للحصول على مزود اختبارات سريعة للأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-19.

وقالت شركة الأدوية السويسرية في بيان يوم الاثنين، إنها ستدفع 24.05 دولار للسهم نقداً. وهذا يزيد بنسبة 30% عن سعر إغلاق يوم الجمعة. فيما وافق مجلس إدارة الشركتين على الصفقة.

وتعد الصفقة هي الأكبر لشركة روش منذ الاستحواذ على سبارك ثيرابيوتكس في عام 2019، حيث يمكن لاختبارات GenMark اكتشاف العديد من مسببات الأمراض من عينة مريض واحد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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أدى الوباء إلى زيادة الطلب على الاختبارات التي يمكن أن تشخص بسرعة حالات كوفيد-19 وأمراض أخرى، مما أدى إلى موجة من الصفقات في مجال التشخيص.

يصنع GenMark ومقره كارلسباد بكاليفورنيا لوحات تحدد بسرعة الكائنات الفيروسية والبكتيرية الأكثر شيوعاً المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. تكتشف منتجاتها التهابات مجرى الدم التي تهدد الحياة والجينات المقاومة لمضادات الميكروبات.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لوحدة التشخيص في شركة روش، توماس شينكر، في البيان إن الصفقة "ستوسع محفظة التشخيص الجزيئي لدينا لتشمل الحلول التي يمكن أن توفر المعلومات المنقذة للحياة بسرعة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم".

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ على GenMark في الربع الثاني. ستستمر الشركة في العمل بشكل رئيسي من مقرها في كاليفورنيا.

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