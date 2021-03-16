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"الأوراق المالية": سنرفع تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات لـ20%

اقتصاد الإمارات

"الأوراق المالية": سنرفع تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات لـ20%

نسبة تمثيل المرأة الإماراتية بمجالس إدارات الشركات المدرجة تبلغ 4% حالياً

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دبي - العربية.نت

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فرضت الإمارات تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر، ما يساهم في تحقيق أهداف الحكومة بتقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبيد سيف الزَعابي، في مقابلة مع "العربية"، نسبة تمثيل المرأة الإماراتية بمجالس إدارات الشركات المدرجة يبلغ 4% حاليا، وهو مؤشر طموح وأفضل من متوسط مؤشر الأسواق النامية وأسواق الشرق الأوسط.

هيئة إماراتية تلزم الشركات المدرجة بتمثيل للمرأة في مجالس إداراتها أسواق المال اقتصاد الإمارات هيئة إماراتية تلزم الشركات المدرجة بتمثيل للمرأة في مجالس إداراتها

لكن عاد وأشار إلى أنه من المستهدف رفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المدرجة إلى 20%، فضلاً عن إلزام الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية التي سوف تعطى للشركات لتطبيق هذا الشرط، قال إن التطبيق سيكون هذا العام منذ مطلع يونيو، ولكن يبقى لمجلس إدارة الهيئة قرار تحديد الفترة الزمنية الإلزامية للشركات.

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