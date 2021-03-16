حادث عنيف جديد لتسلا.. والسلطات في هذه الدولة تفتح تحقيقا

تحقق الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة بأميركا (NHTSA) في حادث عنيف لسيارة تسلا سيدان وجرار شاحنة وقع في ديترويت الأسبوع الماضي.

ولم تعلن التحقيقات حتى الآن إذا ما كان نظام القيادة الآلية لتسلا أو النسخة التجريبية لنظام القيادة الآلية مسؤولا عن الحادث أم لا، وفقا لتقرير سي إن بي سي الأميركية اطلعت عليه العربية.نت.

وقالت الإدارة يوم الاثنين في بيان إنها على علم بالحادث العنيف الذي وقع في 11 مارس الجاري في ديترويت. وتابعت: "هناك فريق متخصص سيتولى التحقيق في الحادث".

وقالت إدارة شرطة ديترويت إن سيارة تسلا كان يقودها شخص اصطدمت بجرار شاحنة وانزلقت أسفله. وقالت إن حالة أحد الركاب حرجة ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وقامت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في وقت سابق، بالتحقيق في أكثر من 12 حادثا، كان يُعتقد أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من شركة تسلا سببا فيها.