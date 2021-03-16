مستثمر يتبرع بحصته في "أمازون" الكورية.. لن تصدق كم بلغت قيمتها!

تبرع المستثمر الملياردير بيل أكمان، يوم الاثنين، بكامل حصته في شركة كوبانغ - بقيمة تزيد عن مليار دولار - للأعمال الخيرية بعد الاكتتاب العام لشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي.

وأفاد أكمان، الذي يدير صندوق التحوط بيرشينغ سكوير كابيتال مانغمنت، بأمواله الشخصية كمؤيد مبكر لشركة كوبانغ، أنه كان مستثمراً في اليوم الأول لتأسيس كوبانغ، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وشهدت كوبانغ Coupang، التي يطلق عليها غالباً أمازون في كوريا الجنوبية، مضاعفة أسهمها تقريباً خلال أول يوم تداول لها، قبل أن تغلق أعلى بنسبة 40%. وارتفع السهم بحوالي 5% إلى 51 دولاراً يوم الاثنين، مما يقدّر قيمة 26.5 مليون سهم التي منحها أكمان بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وفي تغريدة يوم الاثنين، قال أكمان إنه كان "مستثمراً في اليوم الأول" في كوبانغ، التي أسسها الرئيس التنفيذي بوم كيم في عام 2010. قال أكمان إن "النجاح المذهل" للشركة التي تتخذ من سيول مقراً لها سوف "يفيد البشرية" الآن.

إلى ذلك، صرح أكمان أن الأموال، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، ستذهب إلى 3 منظمات خيرية بما في ذلك مؤسسة بيرشينغ سكوير الخاصة به.

ووفقاً لموقعه على الويب، خصص صندوق PSF أكثر من 400 مليون دولار في شكل "منح واستثمارات اجتماعية عبر عدد من المجالات، بما في ذلك الصحة والطب والتعليم والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

I was a very fortunate day one investor in .@Coupang. As a result of its incredible success, 26.5m shares of its stock will benefit humanity as I gave all of the shares to @PershingSqFdn, a DAF, and another non-profit. Thank you to Bom and the Coupang team on behalf of all of us! — Bill Ackman (@BillAckman) March 15, 2021

لم يحدد أكمان بالاسم الكيانين الآخرين اللذين يستلمان أسهمه في كوبانغ، واصفا إياهما فقط بـ "DAF" أو صندوق نصح المانحين و "مؤسسة غير ربحية أخرى".

جمعت كوبانغ 4.6 مليار دولار في طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، وهو الأكبر حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة.