فولكس فاغن تكشر عن أنيابها لصانعي السيارات الكهربائية!

تتطلع فولكس فاغن إلى زيادة إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية في السنوات المقبلة، حيث أعلنت عملاق السيارات الألماني يوم الاثنين أنها تهدف إلى إنشاء العديد من "المصانع العملاقة" في أوروبا بحلول نهاية العقد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مكونات مجموعة فولكس فاغن توماس شمول، في بيان: "مع الشركاء، نريد أن يكون لدينا ما مجموعه 6 مصانع للخلايا في أوروبا بحلول عام 2030".

وأضاف أن هذه الخطوة ستضمن "أمن الإمدادات"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لشركة فولكس فاغن، من المتوقع أنه بمجرد تشغيل المصانع وتشغيلها بشكل كامل، ستكون قادرة على تصنيع خلايا البطاريات بقيمة طاقة مجمعة تبلغ 240 غيغاوات ساعة كل عام.

سيتم وضع أول اثنين في منشأة نورثفولت بالسويد، وموقع شركة فولكس فاغن في سالزغيتر في ألمانيا.

في إعلانها الخاص يوم الاثنين، قالت شركة نورثفولت Northvolt إنها تلقت طلب لإنتاج بطاريات بقيمة 14 مليار دولار من شركة فولكس فاغن، مما سيزيد حصتها في ملكية الشركة السويدية لصناعة البطاريات.

ستركز فولكس فاغن أيضاً على تطوير "خلية موحدة جديدة" من المقرر طرحها في عام 2023 واستخدامها فيما يصل إلى 80% من السيارات الكهربائية للمجموعة في عام 2030.

وقال شمول: "في المتوسط ، سنخفض تكلفة أنظمة البطاريات إلى أقل بكثير من 100 يورو (حوالي 119.19 دولاراً أميركياً) للكيلووات / ساعة".

وعلى صعيد الشحن، قالت فولكس فاغن إنها تخطط لتشغيل ما يقرب من 18000 "نقطة شحن سريع عامة" في أوروبا بحلول عام 2025. وسيتم تحقيق ذلك من خلال مشروعها المشترك، المعروف باسم "IONITY"، مع شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى، وكذلك ما وصفته بـ "سلسلة من الشراكات الاستراتيجية".

وفي الصين، سيهدف مشروع مشترك آخر، إضافة إلى 17000 نقطة شحن سريع بحلول منتصف هذا العقد. في أميركا الشمالية، تم وضع خطط لنحو 3500 نقطة شحن سريع بحلول نهاية عام 2021.