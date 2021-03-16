هل تُفصل من عملك إذا رفضت تلقي اللقاح ضد كورونا؟

بعد تلقي العديد من الأشخاص في أوروبا وأميركا اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، من المتوقع أن تبدأ عودة الموظفين التدريجية إلى العمل من مكاتبهم، ما دفع العديد من الشركات لتقديم حوافز أو إجبار الموظفين لتلقي اللقاح ضد كوفيد 19.



ويبدو أن بعض الرؤساء التنفيذيين متحمسون جداً لأن يتلقى موظفيهم اللقاح ضد كوفيد 19 لدرجة أنهم يمنحون العمال إجازة أو حوافز نقدية إذا ما أتموا جرعات اللقاح.

في الولايات المتحدة، تمنح متاجر التجزئة Lidl موظفيها 200 دولار، بينما تقدم Aldi و Dollar General و Trader Joe's ساعات إضافية من الأجر.

وتقدم شركة Instacart للبقالة عبر الإنترنت علاوة على الراتب بـ 25 دولاراً للعمال.

فيما تتخذ شركات أخرى موقفا أكثر صرامة حيث صرحت Pimlico Plumbers شركة السباكة وخدمات الصيانة، بأنها لن تمنح وظائف جديدة للعمال غير الملقحين تحت شعار no jab, no job .

وبحسب شركة المحاماة البريطانية Pinsent Mason، فإنه بإمكان Pimlico Plumbers قانونياً فرض اللقاح، لأن طبيعة عمل الشركة يتضمن زيارات منزلية ما قد يعرض صحة العملاء للخطر في حال لم يكن العامل ملقحاً.

وأيضاً شركة يونايتد إيرلاينز تنوي جعل اللقاح إلزاميا، ما يثير مخاوف النقابات العمالية.

فبحسب الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء، فإنها تلقت شكاوى من العمال الذين لا يرغبون في الحصول على اللقاح وكذلك مخاوف من الموظفين الذين لا يريدون العمل مع زملائهم غير الملقحين.

قانونية الشركات تختلف من بلد إلى آخر

وتختلف شرعية أو قانونية الشركات التي تطالب موظفيها بالتطعيم من بلد إلى آخر.

وفي العديد من الولايات الأميركية، يمكن لصاحب العمل فصل العمال متى شاء لأي سبب قانوني، والذي يمكن أن يشمل رفض الامتثال لأخذ اللقاح خاصةً في قطاعات مثل الرعاية الصحية أو الضيافة.

ولكن يختار العديد من الرؤساء التنفيذيين الإقناع على الإجبار لتجنب الانجرار إلى نزاعات في المحاكم، إما عن طريق المكافآت أو أن يكونوا قدوة أو مثلا أعلى.

فعلى سبيل المثال مارك شنايدر مدير في Nestle ، قال إنه إذا كان اللقاح متاحاً له فسوف يتلقى التطعيم أمام جميع الموظفين ليكون نموذجاً يحتذى به.