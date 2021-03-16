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رغم الأزمة.. أسترازينيكا تزود أميركا بنصف مليون جرعة إضافية

لقاح أسترا
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

رغم الأزمة.. أسترازينيكا تزود أميركا بنصف مليون جرعة إضافية

205 ملايين دولار حجم العقد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة أسترازينيكا، على تزويد الولايات المتحدة بما يصل إلى نصف مليون جرعة إضافية من خليط الأجسام المضادة لكوفيد-19 مقابل 205 ملايين دولار.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء، إلى جانب العقود السابقة، متوقع أن يصل إجمالي المعروض الأميركي إلى ما يصل إلى 700 ألف جرعة من الدواء "AZD7442"، في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية وسيساعد في حماية الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم أو علاج المصابين بالفعل.

ووافقت الولايات المتحدة على المساهمة بمبلغ يصل إلى 726 مليون دولار لتطوير وتزويد علاج الأجسام المضادة بشرط حصولها على الموافقة التنظيمية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي هذا الإطار، أثبت دواء AZD7442 فعاليته ضد متغيرات الفيروس في الاختبار المبكر، وهو تطور رئيسي محتمل للسكان الضعفاء غير القادرين على تلقي اللقاحات.

في حين أن اللقاحات يمكن أن تحمي عموم السكان من الأمراض، لا يستطيع الجهاز المناعي للجميع الاستجابة بشكل كافٍ. قد يحتاج الأشخاص المعرضون للخطر مثل مرضى السرطان إلى أدوية مثل الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي يمكنها تحييد الفيروس وتقليد الاستجابة المناعية اللازمة لتجنب العدوى، فيما تجري أسترا 5 تجارب في مراحل متقدمة على أجسامها المضادة.

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