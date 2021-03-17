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طريقة حظر مكالمات البريد العشوائي على هاتفك الآيفون!

آيفون
جهاز آيفون
آيفون

طريقة حظر مكالمات البريد العشوائي على هاتفك الآيفون!

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتزايد مكالمات البريد العشوائي في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 26% العام الماضي، وفقاً لمطور التطبيقات روبو كيلر RoboKiller، التي تصنع تطبيقاً شائعاً للهاتف لحظر هذه النوعية من المكالمات.

ووفقاً للتقرير، استحوذت مكالمات البريد العشوائي الإعلانية، ومكالمات التأمين الصحي والاحتيال أثناء الإجازات، على معظم تلك المكالمات.

وبدلاً من تنزيل تطبيقات تتحصل على رسوم شهرية لحظر هذه النوعية من المكالمات، يمكن لمستخدمي هواتف أيفون التخلص نهائياً منها، أو إرسال الأرقام المجهولة إلى البريد الصوتي مباشرة، عبر هذه الخطوات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وهذه هي الخطوات:

1- افتح الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك.

2- اختر خيار "الهاتف".

3- حدد "منع المتصلين غير المعروفين".

4- بدّل الزر بجوار "منع المتصلين غير المعروفين" إلى تشغيل.

وبإتمام هذه الخطوات، فسيظل هاتفك يرن إذا كان المتصل في جهات اتصالك، لكنه سينتقل إلى البريد الصوتي إذا لم يكن موجوداً.

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