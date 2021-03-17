الحرب تشتعل.. حذف متصفح علي بابا من متاجر تطبيقات الهواتف الصينية

لم يعد متصفح الإنترنت الخاص بشركة "علي بابا" متاحا بالعديد من متاجر التطبيقات في الصين مع استمرار الخلاف بين الشركة والحكومة الصينية.

وقامت متاجر تطبيقات أندرويد، بما في ذلك تلك التي تديرها شركتي هواوي، و شاومي، بحظر التنزيلات أو إزالة متصفح يو سي "UC Browser" الخاص بشركة "علي بابا"، وفقاً لما ذكره مالكو هواتف هواوي، وشاومي، لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، قال أحد مالكي هواتف سامسونغ في الصين إنه لا يزال بإمكانهم رؤية المتصفح في متجر تطبيقا سامسونغ، كما لا يزال متصفح UC متاحاً أيضاً على متجر تطبيقات أبل.

يأتي ذلك بعد أن تعرض UC Browser لانتقادات في برنامج تلفزيوني، بثته محطة CCTV المملوكة للدولة، حول الإعلانات الطبية المضللة عبر الإنترنت.

اتهم العرض متصفح "علي بابا" بالسماح للمستشفيات الخاصة باستخدام أسماء أفضل المستشفيات الصينية المعروفة ضمن الكلمات المفتاحية والرئيسية للبحث، وبالتالي يحتمل أن يجذب المرضى إلى مواقعهم الإلكترونية بدلاً من المستشفيات العامة التي من المفترض أن يزوروها.

وقال متحدث باسم فريق متصفح يو سي، "نولي أهمية كبيرة للمشاكل التي تظهر في العرض، وسرعان ما أجرينا سلسلة من الإجراءات للتحقق والتصحيح".

وأكد أن "محتويات الإعلان غير القانونية" التي تمت الإشارة إليها في تقرير CCTV تمت إزالتها على الفور.

وأضاف: "سنعزز مراجعة المحتوى ونتحمل المزيد من المسؤولية، ونقدم خدمات معلومات جيدة بمعايير أكثر صرامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين إن حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا الكبرى كانت في بدايتها. وقال شي في خطاب أمام اللجنة الاقتصادية العليا في الصين، إن "تطوير بعض شركات المنصات ليس معيارياً والمخاطر موجودة".