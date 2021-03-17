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إيلون ماسك يسحب بيع تغريدة رغم تلقيه عرضا بأكثر من مليون دولار

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يسحب بيع تغريدة رغم تلقيه عرضا بأكثر من مليون دولار

غيّر ماسك رأيه قائلاً في تغريدة أخرى "في الواقع لا أشعر بالرضا عند البيع"

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سحب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عرض بيع إحدى تغريداته يوم الثلاثاء كرمز غير قابل للاستبدال (أو NFT)، على الرغم من تلقيه عرضا بأكثر من مليون دولار للتغريدة.

قال ماسك الاثنين الماضي في تغريدة، "أريد أن أبيع هذه التغريدة عن الرموز القابلة للاستبدال كرمز قابل للاستبدال".

احتوت التغريدة المعروضة للبيع أيضًا على فيديو قصير، والتي صورت كأسا بعنوان "Vanity Trophy" مع مصطلح "NFT" في الجزء العلوي، و"HODL" في الجزء السفلي، وهو تشجيع يستخدمه عشاق العملات المشفرة ومستثمرو التجزئة لتشجيع أقرانهم على التمسك بعملة أو أسهم في شركة، بدلاً من البيع.

يوم الثلاثاء، غيّر ماسك رأيه، قائلاً في تغريدة: "في الواقع لا أشعر بالرضا عند البيع."

"NFTs" هي رموز تشفير فريدة تستخدم لتمثيل الأصول الرقمية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. يمكن شراؤها وبيعها مثل المقتنيات المادية. تعمل NFTs على تقنية اللامركزية الرقمية أو blockchain، مما يعني أنه يمكن تتبع المعاملات والملكية وصلاحية أي أصل يمثله NFT .

تم إدراج تغريدة ماسك، بما في ذلك التسمية التوضيحية والفيديو ، للبيع على أنها NFT على "Valuables"، وهي منصة أصدرتها Cent، وهي شبكة وسائط اجتماعية مبنية عل blockchain.

وفقًا لـ Valuables، كان أعلى عرض آخر على تغريدة ماسك هو 1.121 مليون دولار .

عُرف الرئيس التنفيذي التجريبي بتأييده للأصول الرقمية مؤخرًا، بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين والآن NFTs. في فبراير، كشفت Tesla أنها اشترت 1.5 مليار دولار من بيتكوين وقد تستمر في إجراء عمليات الاستحواذ على العملة المشفرة.

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