متجرا "أبل" و"غوغل" قد يفقدان أكثر من مليار دولار بعد هذه الخطوة!

تشير التقديرات الجديدة من شركة التحليلات سينسور تاور Sensor Tower إلى أن أبل، وغوغل لا يتنازلان عن قدر كبير من الإيرادات من خلال تغيير الرسوم التي يفرضونها على المطورين.

يأتي التقرير في أعقاب التغييرات التي أعلنتها غوغل Google يوم الثلاثاء عندما قالت إنها تخطط لتغيير الطريقة التي تفرض بها رسوماً على صانعي التطبيقات على متجر تطبيقات جوجل بلاي Google Play، في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها شركة أبل في ديسمبر.

واعتباراً من 1 يوليو، سيتم فرض رسوم على مطوري تطبيقات نظام تشغيل أندرويد بنسبة 15% حتى أول مليون دولار من المبيعات الرقمية، ترتفع إلى 30% من المبيعات لما يتجاوز هذا الحد، وهي السياسة المطابقة لما اتخذته "أبل" في شهر ديسمبر الماضي ووصفته بأنه لدعم الشركات الناشئة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها قالت شركة سينسور تاور، إن أياً من الشركتين لم يتركا الكثير من الأموال على الطاولة مع تخفيضات الرسوم.

وقدر التقرير، أنه بافتراض تطبيق هذه السياسة على إيرادات متجر التطبيقات لشركة غوغل عن عام 2020، فإنها قد تفقد 587 مليون دولار من الإيرادات والتي تمثل فقط نحو 5%.

فيما قدرت خسائر شركة "أبل" بنحو 595 مليون دولار من إيرادات متجر التطبيقات الخاص بها عن العام الماضي، والتي تمثل 2.7% من الرسوم التي تتقاضها والبالغة نحو 21.7 مليار دولار عن عام 2020.