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دائرة سياحة أبوظبي للعربية: نستهدف جذب 23 مليون سائح في 2030

أبوظبي

دائرة سياحة أبوظبي للعربية: نستهدف جذب 23 مليون سائح في 2030

70% نسبة إشغال الفنادق العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية، سعود الحوسني، إن أبوظبي تستهدف جذب 23 مليون سائح في عام 2030 مشيرا أن التوقعات إيجابية للسياحة على الرغم من تأثير جائحة كورونا.

وأضاف في لقائه مع العربية أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 70% في 2020، مؤكدا أن السياحة الداخلية تلعب دورا هاما في دعم القطاع.

وأوضح في السياق ذاته أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة السياحة الدولية للعاصمة الإماراتية، كما أن منتج السياحة العلاجية متضمنة التطعيم سيتم الإعلان عنه قريبا.

وعلى صعيد آخر، قال إن أحد أهم مخرجات القمة الثقافية التي عقدت افتراضيا الأسبوع الماضي، هو إعداد دراسة بحثية شاملة بالمشاركة مع اليونسكو.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن الهدف منها تقييم تأثير الجائحة على القطاعات الثقافية والإبداعية بالعالم. وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع الإبداعي والثقافي هو التمويل وخطط الاستدامة.

وأكد أن أبوظبي تضع القطاعات الثقافية والإبداعية في صدارة أولوياتها، منوها بأنه سيتم استمرار العمل على نتائج مخرجات القمة إلى العام القادم.

وأوضح أن القطاع الثقافي والإبداعي يعد رافدا أساسيا للاقتصاد العالمي والناتج المحلي للدول.

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