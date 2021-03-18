أمازون تتوسع في السعودية.. 11 فرعاً جديداً ومئات الوظائف

قالت شركة أمازون إنها ستضيف 11 مركزا جديداً وتخلق أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية في عام 2021، ما سيوسع من تواجد المراكز اللوجيستية للشركة، حيث سيرفع عدد مراكز التسليم إلى 6 مستودعات لتخزين البضائع، و13 محطة توصيل لإرسال الطرود.

سيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89% وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 58%، فضلاً عن التعاقدات القائمة بين أمازون والبريد السعودي، بالإضافة إلى شبكة من 10 شركاء خدمة توصيل مستقلين في المملكة.

وإلى ذلك، قالت الشركة إن سعة التخزين المتزايدة لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية ستتحقق من خلال المنافذ الجديدة وإغلاق المباني القديمة وتحديث المرافق الحالية، وفقاً لما ذكره موقع "Gulf Business"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر، بحلول نهاية عام 2021، أن ترتفع المساحة الإجمالية لشبكة مراكز التسليم في أمازون إلى ما يزيد عن 867000 قدم مربعة، أو ما يعادل أكثر من 10 ملاعب كرة قدم.

وتضم شبكة أمازون الحالية في المملكة العربية السعودية 3 مراكز تسليم في مدينتي الرياض وجدة، و11 محطة توصيل، ومركزين للفرز، وشبكة مكونة من 11 شريكاً في خدمة التوصيل من بينها البريد السعودي.

بدوره قال مدير العمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، براشانت ساران، "تؤكد هذه الاستثمارات الجديدة التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية، والمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة". وأضاف "تتماشى استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية مع أهداف التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، مما يخلق مراكز تسليم على مستوى عالمي لشركائنا البائعين المستقلين، وتسليم أسرع للمنتجات الموسعة لعملائنا".

بدأت أمازون عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على سوق دوت كوم في عام 2017 مقابل 580 مليون دولار. وحلت أمازون السعودية محل سوق دوت كوم العام الماضي. في يناير من هذا العام، كما تم إطلاق أمازون برايم في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمة التوصيل في اليوم نفسه وفي اليوم التالي لمزيد من العملاء في البلاد.