التمويل الدولي: اقتصاد دول الخليج ينمو 2.5% في 2021

توقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق دول الخليج نموا اقتصاديا خلال العام الجاري بنسبة 2.5% مقابل انكماش قدره 4.9% في 2020.

وأظهرت بيانات التقرير الصادرة اليوم الخميس، والذي اطلعت عليها العربية.نت، أنه من المتوقع تحقيق دول الخليج نموا بنسبة 3.1% في 2022.

واستطاعت السلطات الخليجية في تطبيق حزمة واسعة من الإجراءات التي ساعدت في دعم الاقتصاد، بما في ذلك حزم التحفيز، وتيسير السياسة النقدية، والقواعد الاحترازية، وتوفير سيولة ملائمة مناسبة للنظام المصرفي، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1% في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1% العام الماضي.

وأبقى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط، ويقول إن متوسط السعر سيكون 60 دولارا للبرميل في 2021، وهو أعلى بنسبة 40% عن متوسط سعر العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة الكلي لدول الخليج سيتراجع من 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2% في 2021.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.4% العام الجاري و3.1% العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.2% العام الماضي، وفقا للتقرير.

وتوقع أن تحقق الإمارات نموا بنسبة 2.6% العام الجاري، و3% العام المقبل، مقابل انكماش بـ 5.6% في 2020.

وفيما يتعلق بسلطنة عمان، توقع التقرير أن تحقق نموا قدره 1.4%، و3.1% العام المقبل، مقارنة بانكماش قدره 7.4% في 2020.

وتوقع التقرير أيضا نمو اقتصاد قطر بـ 3.3% العامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش قدره 3.1% العام الماضي.

وفي الكويت، توقع التقرير تحقيق نمو ب، 2.2% و2.8% العامين الجاري والمقبل على التوالي، مقابل 7.7% انكماشا في 2020.

وستحقق البحرين نموا بنسبة 3.4% و3.5% في 2021 و2022 على التوالي، مقابل انكماش بنسبة 5.2% العام الماضي.