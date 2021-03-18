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مسودة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية خلال أيام

هيئة الزكاة السعودية مناسبة
هيئة الزكاة السعودية
اقتصاد السعودية

مسودة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية خلال أيام

تتضمن المسودة 9 بنود، توضح نطاق تطبيق النظام وتفصيلاته، وعناصر الفاتورة المُصدرة، وطرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وغيرها

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العربية.نت – عبد العزيز المطيري

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كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، اعتزام الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، خلال الأيام القادمة طرح "مسودة المتطلبات الخاصة بتطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية" لاستطلاع مرئيات العموم.

وتتضمن الضوابط والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية لتطبيق هذا النظام، وذلك عبر منصة استطلاع.

حيث تتضمن المسودة 9 بنود، توضح نطاق تطبيق النظام وتفصيلاته، وعناصر الفاتورة المُصدرة، وطرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وغيرها.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على 7 مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين.

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كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021.

إلى ذلك تجدر الإشارة، إلى أنه كانت قد أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في ديسمبر الماضي عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

يذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف في فحواه الرئيسي إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري بمختلف أشكاله في السعودية.

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