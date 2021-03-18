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لمواجهة "أبل".. سامسونغ تطلق ثلاثة هواتف جديدة

آبل سامسونغ
منافسة مستمرة بين سامسونع وأبل
سامسونج

لمواجهة "أبل".. سامسونغ تطلق ثلاثة هواتف جديدة

تهدف سامسونغ إلى استعادة مكانتها كأفضل شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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طرحت شركة سامسونغ ثلاثة هواتف ذكية في الفئة المتوسطة يوم الأربعاء، بما في ذلك هاتف يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، على أمل جذب مستخدمي هواتف الفئة المتوسطة مع اشتداد المنافسة في صناعة الهواتف المحمولة.

وتأتي الهواتف الجديدة ضمن سلسلة هواتف غالاكس أيه Galaxy A ذات الميزانية المحدودة من سامسونغ، والتي أصبحت علامة تجارية مشهورة لعملاء الشركة غير القادرين على شراء السلسلة إس الرائدة من هواتف الشركة.

وتهدف سامسونغ إلى استعادة مكانتها كأفضل شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد أن حصلت أبل على هذا اللقب في الربع الرابع من عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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تأتي الهواتف الثالثة الجديدة من طرازاتGalaxy A52 ، وGalaxy A52 5G، و Galaxy A72.

وتعد التشكيلة الجديدة ترقية من هواتف Galaxy A51 ، وA71 التي صدرت العام الماضي، فيما يعد هاتف A52 5G هو الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الثلاثة التي تدعم الإنترنت فائق السرعة بتقنية 5G، وسيتم بيعه بسعر 510 دولار، مما يجعله بديلاً أقل كلفة من جهاز أيفون 12 ميني، من أبل.

فيما لم تحدد شركة سامسونغ إلى الآن موعد الإصدار الدولي للهواتف الجديدة، لكنها قالت إنها ستطلق في الولايات المتحدة في وقت ما في أبريل.

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