قرار حكومي يُبعد "تسلا" عن المنافسة في المملكة المتحدة

سيتعين على عملاء شركة تسلا في المملكة المتحدة دفع المزيد مقابل الطراز 3 بعد أن خفضت الدولة سقفاً يحدد المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعانات.

يأتي ذلك بعد أن خفضت سلطات النقل في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، مكافأة شراء السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والشاحنات إلى 2500 جنيه إسترليني (3491 دولاراً) من 3000 جنيه إسترليني، وخفضت سعر الموديلات المؤهلة إلى أقل من 35 ألف جنيه إسترليني نحو 49 ألف دولار، مقابل 70 ألف دولار سابقاً، ما سيخرج جميع طراز 3 التابع لشركة تسلا من سلة الدعم بموجب القاعدة الجديدة.

جاء هذا القرار بعد أن تعرضت حكومة المملكة المتحدة لضغوط لسد فجوة التمويل التي خلفها الوباء، حيث تجادل بأن مشتري السيارات الكهربائية الأعلى سعراً يمكنهم تحمل التحول من السيارات ذات محرك الاحتراق حتى بدون المساعدة، وأن عدد الطرازات التي تعمل بالبطاريات والتي تقل تكلفتها عن 35000 جنيه إسترليني قد زادت بنسبة تقارب 50% منذ عام 2019، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها رفضت رابطة صناعة السيارات القرار، قائلة إن خفض الدعم هو خطوة خاطئة حيث تستمر المبيعات في الانخفاض وسط إغلاق صالات العرض والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

فيما أبلغت المجموعة التجارية للصناعة الأوروبية هذا الأسبوع عن أسوأ أداء شهري في فبراير الماضي على أساس سنوي لمبيعات السيارات منذ عام 2013، مع انكماش سوق السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 36%.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات، مايك هاوز: "هذه رسالة خاطئة إلى المستهلك، وخاصة العملاء من القطاع الخاص، وإلى صناعة تواجه تحدياً لتلبية طموح الحكومة في أن تكون رائدة على مستوى العالم في الانتقال إلى انبعاثات صفرية للكربون".