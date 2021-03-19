طروحات شركات النفط الصخري تفشل في جذب اهتمام المستثمرين

في وقت كانت فيه شركات النفط الصخري الأميركية تئن في بيئة منخفضة لأسعار النفط، فشل أول طرح أولي لشركة نفط صخري أميركية منذ العام 2017 في جمع الأموال المتوقعة من سوق المال فيما بدا أنه إشارة على عزوف المستثمرين عن هذا النوع من الشركات.

ويشير تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن الطرح الأولي لشركة Vine Energy والمدعومة من قبل عملاق صناديق الاستثمار Blackstone لم يجمع سوى 301 مليون دولار في وقت كانت فيه الشركة تسعى لجمع نحو 361 مليون دولار.

وبيعت أسهم الشركة الأميركية دون مستويات 14 دولارا للسهم في وقت كان فيه السعر الاسترشادي للطرح يتراوح ما بين 16-19 دولارا للسهم الواحد.

وأغلقت أسهم الشركة على تراجع بلغ 3.6٪ في أولى جلسات تداولها في وول ستريت لتنهي التعاملات عند مستويات 13.5 دولار دون مستوى الطرح الأولي.

ويقول محللون إن الإقبال الفاتر من المستثمرين على أسهم الشركة يعزز وجهة النظر حول صعوبة إمكانية حدوث فورة صعود جديدة لشركات النفط الأميركية التي عانت بشدة خلال الشهور الماضية بفعل تبعات الجائحة بالإضافة إلى فوز جو بايدن بالسباق الرئاسي الأميركي.

وتمثل خطة بايدن للتحول نحو الطاقة النظيفة ضربة لشركات الطاقة الأميركية التي تئن بالأساس في بيئة منخفضة لأسعار النفط ومصاعب تشغيلية جمة، ولدى بايدن خطة تقدر بنحو تريليوني دولار لمكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.

وخلال فترة حكم ترمب تراجع مؤشر S&P لشركات قطاع الطاقة الأميركي بنحو 14.8٪ فيما بلغ العائد على مؤشر S&P 500 خلال تلك الفترة نحو 14٪.

وكانت شركة Vine Energy أوفر حظا من كثير من شركات النفط الصخري الأميركية الأخرى والتي أفلست أو تعثرت عن سداد ديونها ولكن طرحها في سوق المال الأميركي لم يتم إلا من خلال دعم Blackstone والتي اشترت أسهما تقدر بنحو 60 مليون دولار من الأسهم المطروحة.

وستسدد الشركة الأميركية ديونا مستحقة عليها تقدر بنحو 281 مليون دولار من إجمالي متحصلات الاكتتاب التي جنتها الشركة من طرحها في سوق المال الأميركي.