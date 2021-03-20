كم عمر شركات التكنولوجيا العملاقة؟.. تويتر وIBM

يصادف يوم 21 مارس 2021 مرور 15 عاماً على تأسيس تويتر، حيث تعود أصول الشركة إلى 21 مارس 2006 عندما نشر جاك دورسي رسالته الأولى على المنصة في الساعة 9:50 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، التي كان نصها: "فقط إعداد twttr الخاص بي".

وعلى الرغم من الذكرى السنوية، لا يزال يُنظر إلى تويتر عموماً على أنه أحد أطفال التكنولوجيا الجدد في السوق، فيما تعمل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى منذ فترة أطول بكثير، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وتعد شركة أي بي إم IBM على سبيل المثال أقدم شركة تكنولوجية موجودة إلى الآن، حيث تم تأسيس الشركة في عام 1911 لتحتفل بأكثر من 110 أعوام على ظهورها في عالم الأعمال.

قد يبدو من الصعب تصديق ذلك، لكن شركة إنتل Intel هي الأخرى كانت موجودة أيضاً منذ أكثر من نصف قرن، حتى قبل صناعة الكمبيوتر، حيث ساهمت بشكل كبير في ظهور الكمبيوتر الشخصي عبر أشباه الموصلات التي طورتها وتم تصغير حجمها بصورة كبيرة.

وتعد شركتي مايكروسوفت، وأبل، من بين أقدم الشركات التكنولوجية، حيث ما زالت الشركتان تتنافسان بقوة ويبلغ عمرهما أكثر من 4 عقود.