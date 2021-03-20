.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كم عمر شركات التكنولوجيا العملاقة؟.. تويتر وIBM

تويتر
تويتر
تكنولوجيا

كم عمر شركات التكنولوجيا العملاقة؟.. تويتر وIBM

تأسست شركة IBM قبل أكثر من 100 عام.. بينما تويتر عمره 15 عاماً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يصادف يوم 21 مارس 2021 مرور 15 عاماً على تأسيس تويتر، حيث تعود أصول الشركة إلى 21 مارس 2006 عندما نشر جاك دورسي رسالته الأولى على المنصة في الساعة 9:50 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، التي كان نصها: "فقط إعداد twttr الخاص بي".

وعلى الرغم من الذكرى السنوية، لا يزال يُنظر إلى تويتر عموماً على أنه أحد أطفال التكنولوجيا الجدد في السوق، فيما تعمل العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى منذ فترة أطول بكثير، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وتعد شركة أي بي إم IBM على سبيل المثال أقدم شركة تكنولوجية موجودة إلى الآن، حيث تم تأسيس الشركة في عام 1911 لتحتفل بأكثر من 110 أعوام على ظهورها في عالم الأعمال.

تاريخ تأسيس شركات التكنولوجيا
تاريخ تأسيس شركات التكنولوجيا

قد يبدو من الصعب تصديق ذلك، لكن شركة إنتل Intel هي الأخرى كانت موجودة أيضاً منذ أكثر من نصف قرن، حتى قبل صناعة الكمبيوتر، حيث ساهمت بشكل كبير في ظهور الكمبيوتر الشخصي عبر أشباه الموصلات التي طورتها وتم تصغير حجمها بصورة كبيرة.

وتعد شركتي مايكروسوفت، وأبل، من بين أقدم الشركات التكنولوجية، حيث ما زالت الشركتان تتنافسان بقوة ويبلغ عمرهما أكثر من 4 عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد