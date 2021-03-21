أرامكو تسجل أحد أعلى الأرباح المحققة لأي شركة مدرجة بالعالم

واحدة من أشد السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر... بهذه الكلمات وصفت شركة أرامكو عام 2020.

ومع ذلك انتهت السنة بأرباح صافية بلغت 184 مليار ريال، بما يعادل 49 مليار دولار العام الماضي وهو أحد أعلى الأرباح المحققة لأي شركة مدرجة بالعالم، والأعلى على الإطلاق في قطاع الطاقة العالمي، فيما كانت نسبة المديونية من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.

وحافظت الشركة على وتيرة توزع الأرباح بمعدل 35 هللة للسهم في الربع الرابع، لتصل توزيعات العام 2020 بأكمله إلى 75 مليار دولار.

وهو رقم يقل عن صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، والبالغ 76 مليار دولار.

وقد حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 49 مليار دولار، أو 184 مليار ريال.

وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته، ما مكنها من ضبط الإنفاق والتركيز على الفرص ذات العائد المرتفع.

وبلغت النفقات الرأسمالية العام الماضي 27 مليار دولار، مقارنة مع 33 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار في 2021 وهو أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 40 إلى 45 مليار دولار.

ورغم جائحة كوفيد وتأثيرها على الأسواق المالية، إلا أن أرامكو تمكنت من إصدار سندات ممتازة غير مضمونة في الربع الأخير من 2020 بلغ 50 مليار دولار، وهو أعلى طلب في التاريخ لسندات جديدة أُصدرت لأجلٍ مستقبلي مدته 50 عاماً.