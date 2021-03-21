الراجحي كابيتال للعربية: صادرات أرامكو سترتفع لـ107 مليارات ريال رغم خفض الإنتاج

قال رئيس أبحاث شركة "الراجحي كابيتال"، مازن السديري في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائج شركة أرامكو السعودية في 2020 تعتبر جيدة جداً وجاءت قريبة من توقعاتنا، حيث مثلت فارقا بنحو 2% عن توقعاتنا فيما يخص الإيرادات، و9% في صافي الربح.

وصباح اليوم أعلنت أرامكو تراجع إيراداتها بنسبة 30% بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم المبيعات إلى 768 مليار ريال، كما انخفض صافي الأرباح بنسبة 44% إلا أنها كانت أفضل من توقعات المحللين، حيث سجلت في عام 2020 نحو 184 مليار ريال.

أضاف السديري، أن افتراضات الراجحي لنتائج أعمال شركة أرامكو استندت إلى أن الإنتاج يبلغ 8.9 مليون برميل يومياً، والتصدير عند 6.2 مليون برميل بقيمة 94 مليار ريال، والاستهلاك المحلي عند 25 مليار ريال، كما افترضت الراجحي، تضمين إيرادات سابك البالغة 32 مليار ريال ضمن مبيعات أرامكو، فضلاً عن 50 مليار ريال من عمليات التكرير down stream.

وعن توقعاته للربع الأول، قال السديري، إنه مع تعهد المملكة بخفض إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً، وبافتراض تراجع الإنتاج إلى 8 ملايين برميل، وانخفاض التصدير إلى 5.2 مليون برميل، فإن المبيعات ستصل إلى 275 مليار ريال، والأرباح ستكون عند 63 مليار ريال.

ورغم خفض الشركة لتوقعاتها لمبيعات التصدير بنحو مليون برميل يومياً إلا أن ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال الربع الأول سترفع مبيعات التصدير من 94 مليار ريال إلى 107 مليارات ريال.

تعهدت أرامكو بتوزيع سنوي للأرباح، إلا أن التوزيع الأخير البالغ 75 مليار دولار يشكل نحو 1.5 مرة صافي أرباح الشركة لعام 2020. قال السديري رداً على سؤال حول تمويل هذه التوزيعات، أن الربع الثاني شهد أسوأ أداء لأسعار النفط عالمياً، إلا أن الربع الرابع من العام الماضي شهد أداء مغايراً بصورة كبيرة.

وأوضح السديري أن حصة الأقلية في "أرامكو"، والتي تمثل نحو 1.7 مليار دولار من إجمالي التوزيعات يمكن تغطيتها بأكثر من 11 مرة من صافي التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الأخير وحده، وهو ما يمثل راحة كبيرة للمساهمين، وفيما يتعلق بالشركة، ففي حال استبعاد الديون الخاص بشركة سابك، فإن ديون "أرامكو" ارتفعت من 46 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، كما توقع أن يرفع الفارق بين التوزيعات والنقد الحر بالشركة الديون بنحو 3 مليارات دولار أكبر إلى 69.5 مليار دولار.

واستناداً إلى نموذج تقييم يعتمد على طريقة توزيعات الأرباح الدائمة، فقد حددت الراجحي قيمة عادلة لسهم أرامكو عند 35.8 ريال، بافتراض عائد توزيعات 4% والمتمثل في (2.7% العائد على سندات الشركة بالإضافة إلى هامش بنحو 1.3%).