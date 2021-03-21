هذا الشعب يخسر مليارات الدولارات بسبب جرائم الإنترنت

أصدر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقرير جرائم الإنترنت لعام 2020 والذي وجد أن عام 2020 كان عاماً قياسياً لكل من ضحايا جرائم الإنترنت وحجم الخسائر بالدولار في الولايات المتحدة.

وأظهر التقرير تسجيل 791790 شكوى من قبل IC3 في السنة الماضية وبلغ إجمالي الخسائر 4.2 مليار دولار. كانت جرائم الإنترنت الأكثر شيوعاً التي تم تسجيلها في عام 2020 هي عمليات الاحتيال وعدم الدفع / عدم التسليم والابتزاز. فيما كانت مخططات المساومة على البريد الإلكتروني للأعمال هي الأكثر تكلفة في العام الماضي مع خسائر معدلة بلغت 1.8 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

كان عام 2020 ملحوظاً في ظهور مخططات تستغل جائحة كوفيد-19 مع استهداف كل من الأفراد والشركات. تم تلقي حوالي 28500 شكوى تتعلق بحيل حول الجائحة معظمها تستهدف أموال قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي.

واستهدفت الجرائم بشكل أساسي الاحتيال على المنح والقروض والتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات التعريف الشخصية.

وفي كثير من الحالات، لم يدرك الضحايا أنهم كانوا مستهدفين حتى حاولوا تقديم مطالباتهم المشروعة للحصول على مزايا التأمين ضد البطالة.

كما ظهرت مشكلة أخرى متنامية في جميع أنحاء الوباء وهي انتحال المجرمين لشخصيات ممثلي الحكومة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت عمليات الاحتيال أيضاً مع تسارع وتيرة التطعيم حيث طُلب من الأشخاص الدفع مقابل الحصول على لقاحات من جيوبهم أو تقديم معلومات شخصية مقابل المواعيد.