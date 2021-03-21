أمين "المقاولين" للعربية: منتدى المشاريع المستقبلية يعرض فرصاً داخل وخارج السعودية

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الثالثة، الذي ينطلق مساء اليوم بشكل افتراضي نظراً لظروف جائحة كورونا، يعرض مشاريع متنوعة، منها المتعلق بالنفط والغاز والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والعديد من الشركات المشاركة بالمبادرات المرتبطة بالرؤية، ومشاريع خاصة بالإسكان والبنية التحتية، على مدار 3 أيام.

وأضاف أن المؤتمر يحضره أكثر من 10 آلاف مقاول من المهتمين داخل وخارج المملكة، وتشارك 39 جهة في المنتدى، منها وزارات مثل وزارة الشؤون القروية والإسكان ووزارة النقل، وشركات أرامكو وسابك، وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل البحر الأحمر وأمالا وغيرها

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن المشاريع المعروضة تجاوزت 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال حتى بدء تجهيزات المنتدى أغلبها داخل السعودية، وتمثل المشاريع الخطة المستقبلية للجهات العارضة خلال 3 إلى 5 سنوات المُخطط تنفيذها مثل أرامكو وسابك، وتعرض بعض الجهات الإقليمية لعرض بعض المشاريع.

وأضاف أن أكثر من 30 دولة شاركت في المنتدى السابق، ويتوقع زيادة عدد الدول في النسخة الحالية، ، وهناك إقبال كبير من شركات مقاولات ومهتمين على مستوى دولي.

وأوضح ثابت بن مبارك آل سويد، إن تنفيذ مشاريع الإنشاءات يمر بعدة مراحل حتى يصل للتصاميم النهائية، وبعضها يعتبر مشاريع ضخمة يحتاج إلى بناء التحالفات.