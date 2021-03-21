عبر خطة جونسون.. هل تستعيد بريطانيا إمبراطوريتها المفقودة بعد بريكست؟

كتب فريدريك كيمبي، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، مقالاً حول خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخلق دور عالمي لبلاده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، واصفاً الخطة بأنها بحث لإعادة إمبراطوريتها المفقودة.

وتساءل كيمبي، حول إذا ما قدم زعيم المملكة المتحدة - والذي يسعى لمضاهاة رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية ونستون تشرشل - مخططاً لبطولته الخاصة في العظمة؟ أم أن منتقدي جونسون محقون في أن إصدار التقرير الذي يحمل اسم "بريطانيا العالمية في عصر تنافسي"، هو غطاء شجاع ولكنه غير كافٍ لخطأ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيلطخ إرثه إلى الأبد؟

وقال كيمبي، إن الشيء الوحيد المؤكد، هو أن هذه الوثيقة جاءت كتذكير مرحب به بالجدية الاستراتيجية البريطانية بعد المزيد من التذمر حول التراجع الوطني بعد جلوس أوبرا وينفري مع أفراد العائلة المالكة المنشقة، الأمير هاري وميغان ماركل.

تأتي ورقة جونسون أيضاً كمحاولة متأخرة للرد على خطاب رئيس الوزراء الأسبق، دين أتشسون اللاذع في ويست بوينت منذ ما يقرب من ستة عقود في عام 1962، حيث قال: "لقد فقدت بريطانيا العظمى إمبراطورية ولم تجد دوراً بعد".

في ذلك الوقت، كان الدبلوماسي الأميركي الأسطوري يمتدح "الأهمية الكبيرة" لطلب المملكة المتحدة لتصبح جزءاً من السوق الأوروبية المشتركة التي كانت تضم 6 دول في ذلك الوقت، والتي لم تنضم إليه إلا بعد أحد عشر عاماً في عام 1973.

يتساءل المرء ما سيقوله أتشيسون اليوم، بعد أكثر من عام على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبعد 47 عاماً من انضمامها، ومع رئيس وزرائها الحالي بوريس جونسون يبحث مرة أخرى الآن عن هذا الدور المراوغ.

ومع ذلك، تأخذ هذه الورقة المملكة المتحدة في العديد من الاتجاهات الصحيحة التي يمكن أن تضمن دورها العالمي الضخم كدولة أوروبية متوسطة الحجم مع وكالات أمنية واستخباراتية رائدة على مستوى العالم.

كما يُظهر فهماً عميقاً للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، مما يجعله أمراً لا بد منه لمسؤولي إدارة بايدن. إنه مصدر إلهام كنقطة حشد للبلدان الديمقراطية الشقيقة.

كتب جونسون في مقالته: "لقد أظهر التاريخ أن المجتمعات الديمقراطية هي أقوى المؤيدين لنظام دولي مفتوح وقادر على الصمود"، حيث تثبت المؤسسات العالمية قدرتها على حماية حقوق الإنسان، وإدارة التوترات بين القوى العظمى، ومعالجة النزاعات وعدم الاستقرار. وتغير المناخ، وتقاسم الرخاء من خلال التجارة والاستثمار".

طموحات جونسون

وتأتي أبرز طموحات جونسون الجديدة لبريطانيا العظمى، وفقاً لما قاله في مقدمته للصحيفة، هو "تأمين مكانتنا كقوة عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2030"، وفق ما كتبه كيمبي في مقاله لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

توضح ثماني صفحات بالتفصيل كيف تعتزم المملكة المتحدة القيام بذلك من خلال توسيع الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز شبكتها العالمية من شراكات الابتكار وتحسين المهارات الوطنية - بما في ذلك من خلال تأشيرة المواهب العالمية لجذب أفضل وأذكى الأشخاص في العالم.

تقول الورقة البحثية: "في السنوات المقبلة، ستكون البلدان التي تؤسس دوراً رائداً في التقنيات الحيوية والناشئة في طليعة القيادة العالمية"، مع تحديد مجالات التركيز على الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي والمجالات الإلكترونية.

بدون نفض الغبار عن مصطلح "علاقة خاصة" المُفرط الاستخدام، ستولي المملكة المتحدة أولوية قصوى للعلاقات مع الولايات المتحدة ("لا شيء أكثر قيمة للشعب البريطاني") بينما "تميل" في الوقت نفسه تركيزها الدولي نحو المحيطين الهندي والهادئ.

خطأ استراتيجي

فيما سوف يجادل الكثيرون بأن هذه الورقة لا يمكنها التراجع عن الخطأ الاستراتيجي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهم يشيرون إلى الضربة الحتمية طويلة المدى للاقتصاد البريطاني، سواء في لندن كمركز مالي أو إلى المملكة المتحدة كقاعدة تصنيع محلية للأسواق الأوروبية.

كما يتساءل منتقضوا بريكسيت عما إذا كانت المملكة المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 0.87% من الإجمالي العالمي واقتصادها السادس في العالم، سيكون لها تأثير على الإطلاق لمنافسة ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي البالغ عدد سكانه 5.8% من سكان الكرة الأرضية، ويمثل 17.8% من الاقتصاد العالمي.

الأمر الأكثر أهمية في الوثيقة هو إطارها العملي وغير الأيديولوجي وغير الذكي للمستقبل، حيث لا تشير الخطة إلى أي تهديدات مستقبلية في ورقة صُممت لتكون "دليلاً للعمل"، وفقاً لما ذكره كيمبي.