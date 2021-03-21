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حادث جديد لطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها مباشرة

انزلاق طائرة بوينغ
انزلاق طائرة بوينغ 737
بوينغ

حادث جديد لطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها مباشرة

تحويل الرحلات في مطار جاكرتا

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة الملاحة الجوية الإندونيسية تريغانا، إن إحدى طائرات الشحن الخاصة بها عادت إلى القاعدة بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة فنية، كما انزلقت الطائرة عن المدرج عندما هبطت في مطار جاكرتا.

بدوره، قال المتحدث باسم شركة طيران تريغانا، يوهانس سيرايت، إن طائرة بوينغ 737-400 عادت إلى مطار حليم برداناكوسوما بعد حوالي دقيقتين من إقلاعها يوم السبت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما تم تحويل العديد من الرحلات الجوية من المنشأة إلى مطار سوكارنو هاتا في بانتين، جاوة الغربية، لأن الطائرة كانت تسد مدرج هبوط الطائرات.

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وأضاف أنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى ماكاسار بجنوب سولاويزي، وبدأت اللجنة الوطنية لسلامة النقل التحقيق في الحادث.

وتأتي الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة من الحوادث التي أصابت عددا من طرازات الطائرات التي تصنعها شركة "بوينغ" خلال العام الجاري، بعد اضطرار طائرة بوينغ 777 للهبوط الاضطراري في موسكو بنهاية شهر فبراير الماضي، سبقها حادث مشابه في دنفر في نفس الشهر، مما دفع العديد من الدول لمنع الطائرة من الطيران لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بسلامة الطيران.

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