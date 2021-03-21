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لهذا السبب.. مستثمر أسطوري يقيّم سهم "تسلا" بأكثر من 3000 دولار

A view of Tesla's US vehicle factory in Fremont, California, on March 18, 2020. (Reuters)
مصنع "تسلا" في كاليفورنيا - رويترز ( أرشيفية)
تسلا

لهذا السبب.. مستثمر أسطوري يقيّم سهم "تسلا" بأكثر من 3000 دولار

السعر المستهدف يرفع القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى 3 تريليونات دولار

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة "أرك انفست" لإدارة الأصول، والتي تديرها كاثي وود، أن يصل سهم شركة "تسلا" إلى 3000 دولار بحلول عام 2025، ارتفاعاً من سعره الحالي البالغ 655 دولاراً، حيث ستبلغ قيمة الشركة ما يقرب من 3 تريليونات دولار، بناءً على عدد الأسهم القائمة.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الإدارة يوم الجمعة، ذكرت "أرك"، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تصل شركة تسلا لحل كامل للقيادة الذاتية في غضون 5 سنوات، مما قد يسمح للشركة بتوسيع نطاق خدمة التاكسي الآلي المخطط لها بسرعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أضافت أعمال التأمين الخاصة بشركة تسلا إلى نموذج التقييم الذي أعدته، معتقدةً أن عروضها للتأمين يمكن نشره في المزيد من الولايات في السنوات القليلة المقبلة بهوامش ربح أفضل من المتوسط، وذلك بفضل "بيانات القيادة التفصيلية للغاية" التي تجمعها الشركة.

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وكانت "وود"، من بين أكثر الداعمين المتحمسين لشركة تسلا، حيث تمتلك حصصاً كبيرة من الشركة في صندوقها الرئيسي، كما اشترت المزيد من أسهم "تسلا"، عند تراجعها في شهر فبراير الماضي.

وحددت المذكرة التي أصدرتها "أرك" أن أفضل سيناريو يمكن أن يرفع قيمة سهم تسلا إلى 4000 دولار في عام 2025، وأكثرها تشاؤماً عند 1500 دولار للسهم، حيث توقعت أن تبلغ مبيعات الشركة بين 5 ملايين و10 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2025، بافتراض زيادة كفاءة رأس المال.

يأتي أسوء سيناريوهات "أرك"، لسهم تسلا، أعلى بكثير من أي محلل يقوم بتغطية الشركة، والذي بلغ 1200 دولار للسهم، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

ورغم التقييم المرتفع، فقد أهمل نموذج "أرك"، أعمال شركة "تسلا" في قطاع الطاقة الشمسية، أو تخزين الطاقة للمرافق، أو التقلبات التي قد تنتج من استثمارها الضخم في "بيتكوين".

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