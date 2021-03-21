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عملاق تكنولوجي يدرس الخروج من سوق الهواتف الذكية

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تطبيقات هواتف ذكية
تكنولوجيا

عملاق تكنولوجي يدرس الخروج من سوق الهواتف الذكية

وقف خطط تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي

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دبي - العربية.نت

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قد تغلق شركة إل جي إليكترونيكس LG Electronics أعمالها في مجال الاتصالات المحمولة بدلاً من بيعها، وفقاً لتقرير شركة دونغا إلبو DongA Ilbo، نقلاً عن مصادر في صناعة الإلكترونيات.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات مع شركة فولكس فاغن الألمانية، وشركة فينغروب Vingroup JSC الفيتنامية بشأن البيع المحتمل لأعمال الهواتف الذكية يبدو أنها فشلت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كان الرئيس التنفيذي لشركة إل جي، قد قال في يناير إن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص العمليات الخاسرة.

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فيما ذكرت مصادر أن الشركة أوقفت الشهر الماضي تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، وقالت دونغا يوم الأحد إن LG قد أوقفت طرحاً مخططاً له في النصف الأول من جميع الهواتف الذكية الجديدة.

ذكر تقرير دونجا أن إل جي قد تشارك قرارها بشأن مصير العمل مع الموظفين في أقرب وقت ممكن في أوائل أبريل.

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