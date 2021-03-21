ملياردير روسي ثروته تتضاعف 30 مرة بعد هذا الاستثمار!

أسس نائب وزير روسي سابق، شركة "أريفال المحدودة" في العام 2015، والمتخصصة في صناعة الشاحنات والحافلات الكهربائية، ثم بعد 4 سنوات قام بضخ 450 مليون دولار في الشركة التي باتت قيمتها تتخطى 15 مليار دولار.

جاء الارتفاع القوي للقيمة السوقية للشركة التي أسسها دينيس سفيردلوف، بعد اتفاق على دمجها في نوفمبر الماضي مع شركة شيكات فارغة SPAC تدعى سي أي أي ميرجر (CIIG Merger)، والتي يقودها الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مارفيل إنترتينمينت"، بيتر كونيو.

ارتفعت القيمة السوقية لشركة "أريفال"، التي لم تبدأ الإنتاج الكامل بعد، إلى 15.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمتها في بداية العام الماضي.

ومن المتوقع أن يسيطر سفيردلوف، البالغ من العمر 42 عاماً، على معظم أسهم الشركة بعد موافقة مساهمي CIIG على قرار الدمج يوم الجمعة، فيما ستصل صافي ثروته إلى 11.7 مليار دولار، بارتفاع أكثر من 3000%، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

جمعت شركات الشيكات الفارغة تمويلات بنحو 85 مليار دولار منذ بداية العام، حيث سيطرت على أغلب عمليات الاكتتابات في البورصة الأميركية.

ورغم المكاسب الضخمة لشركة "أريفال"، إلا أنها لم تكن الوحيدة، حيث ارتفعت قيمة شركة التاكسي الطائر "أرتشر أفياشن"، من 16 مليون دولار في أبريل 2020 إلى 3.8 مليار دولار من خلال الاندماج الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي مع شركة شيكات فارغة.

كما تجاوز التقييم الضمني لشركة "لوسيد موتورز" 55 مليار دولار بعد اندماجها في شركة الشيكات البيضاء التي يقودها المصرفي السابق في سيتي غروب، مايكل كلاين، وهو ما يتجاوز القيمة السوقية لشركة "فورد موتور".