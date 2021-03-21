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رئيس بيونتيك: "كورونا لن يختفي"!

أوغور شاهين
الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين وزوجته
فيروس كورونا

رئيس بيونتيك: "كورونا لن يختفي"!

قد نحتاج لتلقيح سنوي

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك"، أوغور شاهين، إنه من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في وضع يمكنها من إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة "كورونا" في نهاية الصيف.

وأضاف شاهين "بشكل عام، على الرغم من ذلك، سيستغرق الأمر عاماً على الأقل للسيطرة على الوضع في جميع أنحاء العالم".

وأكد شاهين، أن شركته التي طورت لقاحا ضد فيروس كورونا بالشراكة مع شركة "فايزر"، على استعداد الشركة حالياً للطفرات الفيروسية التي قد تظهر مستقبلاً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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فيما حذر شاهين التركي المولد، والذي شارك في تأسيس شركة بيونتيك في عام 2008 مع زوجته أوزليم توريتشي وآخرين، من أن فيروس كورونا لن يختفي".

وقال شاهين: "علينا أن نرى ما إذا كنت بحاجة إلى تطعيم كل عام أو كل خمس سنوات".

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